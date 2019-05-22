王真琳（左起）、張東晴、吳子霏3姝都與男主角有感情戲。

由何蔚庭執導，黃河一男戰三女的VR電影《看著我》，講述現代人依賴高科技，導致疏離產生科技冷漠，問到男主角黃河與女友温貞菱彼此在餐桌上會不會手機滑不停？他笑說：「我們吃飯都會好好吃。」

至於温貞菱曾說同婚合法自己才要結婚，月中適逢同婚專法通過，兩人會不會從情人升格夫妻，黃河表示：「她說結婚的要問她，我想要慢慢來，想要再多演一些。」自覺結婚是一個感覺，目前沒有特別去想，曾設定28歲要結婚，現在29歲跨過了門檻，就沒有再設定結婚年齡。

與黃河對戲的3女，分別是代表現實伴侶的張東晴、虛擬伴侶的吳子霏、心靈伴侶的王真琳，設定頗科幻，其中黃跟張兩人有親密戲，男方有背部全裸的演出，而王則有一場打戲，且是自己跟導演爭取的橋段，不過僅拍1天就受傷瘀青，為戲甘願自討皮肉痛。

巧的是片中4位主演演出科技癮帶來的影響，但私下卻又都不是手機魔人，黃河稱私下拍照都用底片相機，也喜歡手繪；張東晴形容自己是山頂洞人，很少用手機，手機有次不見了兩天才發現； 王真琳則沒辦法接受相處時對方一直玩手機，會因此而不爽。

《看著我》片長15分鐘，共拍3天，今天會在高雄的港口取景，電影去年11月開始籌備。何蔚庭表示這次新故事是他在坐車時突然想到架構，屬於科幻結合愛情小品類型片，將在今年高雄電影節世界首映，此外他有另一部長片在籌備中，新作跟他的《幸福城市》一樣走黑暗風格。

(中時 )