桃園市中壢警分局仁愛派出所巡佐徐聰必去年8月和妻子在路上散步時，遭到陳姓駕訓班教練駕車撞上，導致徐頭部鈍挫傷、顱內出血，送醫後仍不治。檢方認為，雖陳已經下班，但她以教授駕駛、開車為業，偵查終結後，以業務過失致死罪嫌起訴陳。

檢方指出，67歲陳姓女子去年8月16日晚間9時19分，駕駛轎車沿著中壢龍仁路，經由龍岡路3段往龍勇街行駛，原本應該注意車前狀況，並採取必要安全措施。但陳卻疏未注意，貿然右偏後直行行駛，因此轎車右後鏡撞到徐左臂，導致徐倒地，頭部因此鈍挫傷、廬內出血，雖送往醫院急救，但仍回天乏術。8月20日病危出院，當晚在家中過世。

檢方也提及，陳在警方獲報前往處理時，仍待在現場。並於警發覺犯罪前，自承為肇事人。檢察官認為，陳女以反覆教授駕駛及開車為業，雖然已經下班，但仍屬從事業務之人，因此以業務過失致死罪嫌，將其起訴。

徐的同事透露，他在中壢分局服務多年，相當認真、盡責，並有記筆記的習慣，也是受人歡迎的好同事。此外徐只要有空，就會和妻子一起散步、出遊。

(中時 )