崔慈悌／台北報導

民進黨總統黨內初選今天下午中執會將提出納入柯文哲作為對比等案， 蔡英文總統今天表示，她知道不少人關心民進黨中執會的事，她早已不是黨主席，但作為黨員，「我支持民進黨中執會的民主制度，我相信民進黨中執會一定會找出最佳勝選的初選方案」。

蔡英文在臉書表示，身為總統，她已經肩負著國家的責任。「今天對我來說，更重要的是必須感謝在WHA為台灣仗義執言的好朋友們」。

WHA開幕兩天以來，已經有許多友邦，以及包括美國、日本、英國、德國、加拿大、澳洲在內，眾多理念相近的國家，以直接或間接的方式，輪流發聲支持台灣。

美國衛生部長Alex Azar就公開表示，美國對台灣未能以觀察員身分受邀參與這次大會，感到遺憾。台灣2300萬人民值得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。

蔡英文表示，我們就像其他任何人一樣，都是地球村的一分子。我們有權不被排除在國際健康和防疫體系之外，我們更有信心，台灣能積極貢獻醫療公衛專業給國際社會！

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