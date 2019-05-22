詐團欲擒故縱，待被害女子上當受騙匯款，藉故不理。（照片由警方提供）

台中市刑事局中打第5隊日前破獲詐騙機房，林姓主嫌組「愛情詐騙機房」，跟大陸女子培養感情，騙取金錢。警方預估近400名受害人上當受騙，其中有2名女子共匯款近300萬元，警將7人依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，林姓主嫌組詐欺集團，租賃北屯區新建大樓作為機房據點，該集團成員利用手機通訊軟體尋找大陸女子攀談，假冒身材健美之多金小開或成功商務人士，以通訊軟體微信，欺騙被害女子感情，俟時機成熟，以投資股票或基金急需資金周轉等方式騙取金錢。

警方表示，「愛情詐騙機房」成員以ID暱稱「傾聽雨落」、「水藍」、「薛」、「強森」、「夕陽光輝」、「歐弟」、「徹底的灑脫」、「離傷」、「唐龍」及「夏風秋雨」等名稱與被害女子交往，盜用網路型男照片，傳給被害女子，與被害女子在網路展開交往。

警方5月開始蒐證，日前逮捕詐欺集團成員共7人到案，查扣多項贓證物，初估詐騙金額約近300萬元以上，警詢後依刑法詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺中地方檢察署偵辦。

(中時 )