前新北市議長陳幸進3月26日辭世，享壽76歲，治喪委員會將在24日下午2時在三重小巨蛋舉行追思音樂會，悼念這位永遠的老議長。

陳幸進議長曾任里長、市民代表，並連任7屆議員、1屆副議長及2屆議長，問政經驗豐富，任期內努力監督市政、積極為人民爭取權益，在其積極推動下，台北縣順利改制升格為新北市，為我國地方自治寫下一頁輝煌的歷史。

為了紀念陳議長對地方的貢獻，治喪委員會將在24日下午2時於三重小巨蛋2樓的演藝廳舉行追思音樂會。追思會音樂上，除了回顧陳議長的生平事蹟，也將出版「盡義守忠」追思特輯，同時將由國民黨主席吳敦義親自頒贈覆蓋黨旗證書。另為延續陳議長熱心公益的精神，家屬將捐贈「寶石號」救護車遺愛人間。

陳幸進議長從政經歷豐富，在政壇上扮演舉足輕重的角色，深獲地方百姓的信賴，各界人士都將出席追思會悼念，會後送別車隊將行經新北大道，讓民眾送陳議長最後一程。

(中時 )