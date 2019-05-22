因應食安問題、食物浪費議題，全家便利商店今（22日）宣佈以獨步業界的「時控條碼」、「時間定價」兩大科技為核心，推出「友善食光」機制，即起至年底於全台店舖擴大測試，消費者至店舖選購鮮食商品，凡商品「效期前7小時」，並貼有「友善食光」標籤，即可享7折友善優惠價。

全家商品部本部長黃君毅表示，全家以獨有的「時控條碼」為基礎，延伸開發「時間定價」系統，鮮食商品效期前7小時，即自動折扣變價，目前已有近10家鮮食合作商加入，在測試下平均可增加潛在報廢食品10％至40％銷售機會，也能有效減少食物浪費，目前鮮食商品涵蓋率達85％。

黃君毅補充，「時控條碼」已專利開發超過15年，首次使用為2004年，與日本手工甜點合作開發的甜點系列，因原物料大量使用蛋、奶類，且有效期限較短，為把關食品安全，及避免店舖誤賣過期甜點，當甜點超過有效期限，店舖即無法刷取條碼連結。

全家表示，將持續透過科技對應零售業環境議題，未來將從鮮食商品溫層移轉、大數據訂購生產、擴大商品自動變價範疇，共3面向逐一規劃，進一步降低報廢成本及環境負擔。

(中時 )