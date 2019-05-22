台北市警察局為改善內湖科學園區尖峰時段交通，今宣布堤頂大道2段（樂群二路至樂群一路）路邊停車格於下午5時至下午7時30分禁止停車，近期已完成相關牌面及路面標線，初期將以勸導方式提醒民眾，6月3日起加強取締及拖吊，違者將處600元至2400元。

北市警察局指出，為紓解內湖科學園區尖峰時段交通，去年9月起加派員警、義交加強疏導及取締交通違規，經長期觀察發現，下午尖峰時段堤頂大道往南車流量大，經與北市交通處、停管處等單位現勘研議，決議堤頂大道2段（樂群二路至樂群一路）路邊停車格於下午5時至下午7時30分禁止停車。

交通警察大隊行政組長胡谷展表示，違規於禁停時段停放車輛，可依道路交通處罰條例開罰600元至2400元，同時若被拖吊另外加收移置費600元及保管費半天100元，提醒民眾配合交通管制措施。

北市警局提醒，實施初期將先以全面宣導及加強勸導方式，提醒民眾下午尖峰時段不要違規停車，並從6月3日起加強取締及拖吊，盼透過實施時段性禁止停車，增加道路容量，藉此改善內湖科學園區尖峰時間交通狀況，全力維護交通順暢。

(中時 )