2019蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，今天中華隊出戰韓國隊，兩隊要爭取C組第一，首點男雙中華隊派出「麟洋配」王齊麟/李洋出戰催率圭/徐承宰，這是雙方首度過招，發球上兩邊都遇到不少麻煩，因此奉送分數，不過「麟洋配」攻守均有佳作，最終21：15、21：13獲勝，助中華隊拿下第一點，稍後第二點中華隊再由世界球后戴資穎上陣，迎戰韓國17歲新星安世英。

王齊麟之前和陳宏麟搭檔，在國際賽締造不少佳績，世界排名曾高居第4，今年球季「雙麟」拆夥，陳宏麟在國際賽改以教練身分協助中華隊，今天的比賽也是和總教練賴建誠一起督軍男雙賽事。

第1局發球審相當嚴格，抓了兩隊不少發球犯規，中華隊這邊因為發球犯規掉了3分，還有2分則是發球失誤丟掉，所幸「麟洋配」戰術搭配有效，有幾分來回防守相當出色，都能耐心和對手多拍周旋後找機會攻擊，靠著連得5分取得6：2領先後就一直維持優勢，最多領先到8分，雖然中後段韓國隊縮小分叉，「麟洋配」還是21：15搶下首局。

次局換邊再戰，這局中華隊減少發球失誤，持續在防守上有穩定表現，有一分王齊麟還坐在地上連回兩球，加上攻擊上節奏的變換、一些虛攻打法也令韓國隊相當頭痛，中華隊帶著5分領先進入技術暫停休息，最終順利再收一局，為中華隊打出好的開始。

(中時電子報)