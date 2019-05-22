民進黨今中執會討論總統初選議案，前行政院長賴清德昨天接受雜誌專訪表示，「堅持走完初選，不接受勸退或英賴配。」

賴清德昨天接受天下雜誌專訪表示，面對許多社會人士、民進黨19位市黨部主委，分別連署支持蔡英文總統為民進黨候選人，他仍堅持運動家精神，跑完民進黨初選機制，不接受勸退或英賴配。

關於黨內初選機制尚未明朗，賴清德表示，「只有經過民主程序的團結，才是真團結。」更強調自己的底線就是照民主制度來走。面對他是否會脫黨參選的問題，他回應：「該脫黨的不是我吧？」

(中時 )