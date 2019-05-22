賴清德堅持走完初選 不接受勸退或英賴配 12:012019/05/22 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今中執會討論總統初選議案，前行政院長賴清德昨天接受雜誌專訪表示，「堅持走完初選，不接受勸退或英賴配。」 賴清德昨天接受天下雜誌專訪表示，面對許多社會人士、民進黨19位市黨部主委，分別連署支持蔡英文總統為民進黨候選人，他仍堅持運動家精神，跑完民進黨初選機制，不接受勸退或英賴配。 關於黨內初選機制尚未明朗，賴清德表示，「只有經過民主程序的團結，才是真團結。」更強調自己的底線就是照民主制度來走。面對他是否會脫黨參選的問題，他回應：「該脫黨的不是我吧？」 (中時 ) #初選 #民進黨 #賴清德 #堅持 #雜誌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《快評》不爽同婚拉下8位藍委 搞錯對象 22:302019/05/18 政治 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 深綠民調：民進黨初選 賴神大幅領先小英 10:462019/05/19 政治 綠重返執政3年 5成7民眾不滿執政表現 11:442019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 綠重返執政3年 57％民眾不滿意 04:102019/05/20 焦點新聞 2020是支持或反對蔡英文之戰 04:102019/05/20 時論廣場 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 賴清德呼籲初選要乾淨贏 蔡英文陣營要求收回 19:062019/05/21 政治 政治熱門新聞 吃麵遇店家狂酸韓國瑜 韓粉一招讓他們安靜 - 政治 小英執政三年有成？李艷秋一字點破 - 政治 挺同恐遭撤立委提名 李彥秀哭了 - 政治 - 中時 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 王世堅是民進黨毒瘤？網回應超殘酷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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