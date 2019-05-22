新黨主席郁慕明今日（22日）上午與大陸國台辦同步舉行記者會，宣布將於5月24日至31日率台灣各界人士訪問大陸。面對媒體提問，不少台灣政治人物都是在訪陸前一刻才在機場宣布消息，「新黨此次事先預告相對高調，會不會擔心被打壓？」郁慕明明白表示，自己是做正當的事，沒有違法，不須要偷偷摸摸，當然正大光明地告訴大家。

郁慕明說，他事先開記者會宣告，也是告訴蔡英文政府，自己沒有做什麼見不得人的事，就是為台生、台商、台胞爭權益，更為廣大台灣人民謀求兩岸和平發展的道路。

郁慕明說，民進黨政府多次明示、暗示，要郁慕明小心「以身試法」，甚至可以解散新黨云云。他表示，自己當然知道沒有經過政府授權，也不會去和大陸簽協議，因為既然沒有授權，簽了也不能執行，「我去簽幹什麼？」郁慕明也說，自己已經八十歲了，如果真的因此被關，那也是人生難得的際遇，別說是關五年，就是關五天，可能引發的後遺症，民進黨政府自己去考慮。

郁慕明表示，現在民進黨政府不還用著「中華民國」嗎？中華民國憲法就是要統一。新黨一路追隨國父孫中山先生的理念，要振興中華，當然追求中華民族的復興。他指著記者會上高掛的「和平統一 兩岸願景」布條，宣示這就是新黨追求的理想，也是此行的目標，並嗆民進黨要台獨又不敢喊，新黨則是大大方方說出要統，並以此訴諸人民，爭取明年選舉衝破百分之五政黨票。

新黨副主席李勝峰也說，自己是台南縣東山鄉人，祖先當年從大陸渡過黑水溝，冒險犯難才到台灣開創新天地，如今台灣青年回到大陸尋找發展空間，卻要遭受民進黨政府威脅、刁難，令他感慨萬千。他質疑，是執政者迴避中華民國是中國人的國家，國民黨也迴避中國國民黨是中國人的政黨，如今卻自己昧於事實，反過來質疑堅持做中國人的新黨。

李勝峰說，台灣人是中國人，這是歷史與文化事實，年輕人到大陸找出路，則是基本的人性，「政治力扭曲事實與人性，沒有道理」。

(中時 )