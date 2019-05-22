新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明22日上午召開記者會，宣布將於24日率團訪問大陸，展開為期一周的「台灣各界人士廣上南北行」，參訪廣州、上海、南京、北京等地，並將在北京與大陸方面就兩岸關係與民族復興進行座談。

郁慕明表示，此行應陸方邀請交流，全團68人，包括因被限制出境無法實際隨團的三位新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷，成員涵蓋各黨派、各界別，有他黨人士、企業家、媒體人、青年學生等，自己則以新中華兒女學會榮譽理事長的身分，率領台灣各界人士與大陸對話交流。

郁慕明說，蔡英文就職3周年，堅持拒絕九二共識，致使兩岸關係不進則退，乃至如今雪上加霜。民進黨當局無力解決兩岸僵局，甚至濫用各種法令及公權力，限縮兩岸正當交流，不顧在陸就學、從商、就業的台灣人，此行將在廣州、上海、南京聽取台生、台商、台胞的心聲，了解他們的需求，為他們爭取權益。

郁慕明指出，目前已初步了解台生在大陸的需求，學費本身不貴，但在大陸城市的生活費則有些吃力，此行將推動在台生主要生活的城市設立「台北學舍」，提供台生實惠的生活育樂。也有不少台商反映，常在大陸碰到法律糾紛，希望能由台灣的律師協助處理，此行也將爭取成立大陸同意的台灣律師團，專為台商服務。

郁慕明表示，在北京將與大陸方面舉行座談會，就兩岸關係與民族未來和陸方交換意見，若有具體共識會再向大家報告，盼雙方共創兩岸願景，共謀和平統一，共享民族復興。

郁慕明表示，歡迎社會大眾即日起可上「新黨打假除亂」臉書專頁，留下對兩岸將來如何安排的想法，有具體內容者將於此行和陸方討論，望有識之士一起豐富和平統一兩岸願景。

郁慕明說，民進黨政府多次明示、暗示，要郁慕明小心「以身試法」，甚至可以解散新黨。他表示自己當然知道沒有經過政府授權，也不會去和大陸簽協議，因為既然沒有授權，簽了也不能執行，「我去簽幹什麼？」他也說，自己已經80歲了，若真的因此被關，那也是人生難得的際遇，別說是關五年，就是關五天，可能引發的後遺症，民進黨政府自己去考慮。

(旺報 )