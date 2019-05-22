衛生棉標榜添加漢方，但其成分卻無需標示出來。（游昇俯攝）

市售衛生棉有不少標榜添加中藥漢方的特殊類型，這些商品售價偏高，卻缺乏相關國家檢測標準，對消費者衛生安全產生疑慮。消基會抽樣調查市售25件衛生棉，僅4件標示不符《商品標示法》規定，但有標榜漢方成分衛生棉，拆開商品檢視，疑似有白色「中藥」粉末，但成分未清楚標示，目前亦無法可管。

檢視添加漢方衛生棉檢視，疑似有白色粉末「中藥」成分。（游昇俯攝）

消基會於市面抽樣購買市售25件「日用型」衛生棉，商品每片單價介於2.5元至16.5元之間，其中不少標榜具備草本抑菌、添加漢方、奈米銀、負離子等宣稱的特殊類型，其單價明顯較一般類商品為高。

消費者報導雜誌社副社長張琬萍表示，消基會根據CNS9324國家標準，檢測pH值、吸水倍數及可遷移性螢光物質，並參照CNS14940規定，測試游離甲醛含量，所有商品均符合國家標準；但包括「Natural Lady漢方保健衛生棉」、「美麗人生複方植物精華衛生棉」、「HEBE負離子草本衛生棉」及「彩虹雨點衛生棉」4款，則有標示不符情形。

張琬萍說，其中「Natural Lady」及「美麗人生」2款，另因未標示注意事項不符規定；對於標示不符規定者，主管機關應通知生產、製造或進口業者限期改正，限期不改正，可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並可按次處罰至改正為止。

張琬萍並指出，部分特殊類型商品有中藥成分，廣告常號稱添加薄荷腦、明礬、冰片、檜木油、蘆薈、魚腥草等，但成分未清楚標示，也無相關國家規範，因2017年韓國著名衛生棉品牌才爆出有高量的有機芳香烴物質（VOCs），危害人體健康，呼籲政府因針對產品使用成分多樣性，納入國家檢測規範。

中醫師公會全國聯合會委員杜穎純指出，傳統中醫確實會使用蛇床子、冰片等藥材作為外用，但若用於衛生棉上，因漢方成分是有機物，容易滋生細菌，放在衛生棉上保存亦有疑慮，且消費者常不清楚自己的體質屬性，漢方不見得適合每個消費者，故個人不建議衛生棉添加中藥成分。

杜穎純說，衛生棉添加漢方成分會經陰道黏膜吸收，但吸收體內有可能影響經期，造成陰道炎、白帶、分泌物變多等情形，他便有病人使用漢方衛生棉後，有出現月經不適、分泌物較多狀況。

消基會抽檢中藥衛生棉 4件未標使用事項

(中時 )