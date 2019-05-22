新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明今天（22日）上午召開記者會，宣布將於24日率團訪問大陸，展開為期一週的「台灣各界人士廣上南北行」，參訪廣州、上海、南京、北京多地，並將在北京與大陸方面就兩岸關係與民族復興進行座談。

郁慕明介紹，此行是應大陸方面邀請赴陸交流，全團總計六十八名，包括因被限制出境無法實際隨團的三位新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷，成員涵蓋各黨派、各界別，有他黨人士、企業家、媒體人、青年學生……等，自己是以新中華兒女學會榮譽理事長的身分，率領台灣各界人士與大陸對話交流。

郁慕明說，蔡英文就職三週年，堅持拒絕九二共識，致使兩岸關係不進則退，乃至如今雪上加霜。民進黨當局無力解決兩岸僵局，甚至濫用各種法令及公權力，限縮兩岸正當交流，不顧在陸就學、從商、就業的台灣人，因此此行將在廣州、上海、南京聽取台生、台商、台胞的心聲，了解他們的需求，為他們爭取權益。

郁慕明指出，目前已初步了解台生在大陸的需求，學費本身不貴，但在大陸城市的生活費則有些吃力，此行將推動在台生主要生活的城市設立「台北學舍」，提供台生實惠的生活育樂。也有不少台商反映，常在大陸碰到法律糾紛，希望能由台灣的律師協助處理，此行也將爭取成立大陸同意的台灣律師團，將來專為台商服務。

郁慕明說，在北京將與大陸方面舉行座談會，就兩岸關係與民族未來和陸方交換意見，如有具體共識，會再向大家報告，盼雙方共創兩岸願景，共謀和平統一，共享民族復興。

郁慕明呼籲，兩岸絕不能走上對撞，自家人必須用對話取代對抗，歡迎社會大眾即日起可上「新黨打假除亂」臉書專頁，留下對兩岸將來如何安排的想法，有具體內容者將於此行和陸方討論，望有識之士一起豐富和平統一兩岸願景。

(中時 )