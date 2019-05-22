多年前有周刊爆出演藝圈賣淫情事，掌握台灣女藝人的「花名錄」，多名女星的代號、背景甚至價碼都被清楚登記在上頭，此事爆出後引發軒然大波，而近來資深媒體人兼名嘴羅友志也節目中爆料，某知名女星被狗仔拍到有「兼差」，她請求對方不要報導，竟被要求以上床15次作為封口費！

羅友志在名律師主持的《震震有詞》節目中，爆料轟動記者圈的一件性醜聞，表示多年前有名以拍清涼寫真聞名的女星，被瘋傳在外「兼差」賣淫，本以為只是八卦一件，沒想到後來竟被一名狗仔拍到交易過程，女星不斷求情，希望狗仔放她一馬，沒想到狗仔提出兩人發生性關係15次的「抵債」方式，女星最終答應要求。

事後，女星履約，依從了狗仔的要求幾次，但覺得「抵債」的過程壓力太大，最後受不了決定直接跟報社老闆攤牌，羅友志表示，報社老闆知情後，當場拿棒球棒砸爛該名狗仔桌上的東西，嗆明：「我們公司不會有你這種記者！」，接著報警移送法辦，該狗仔最後以性侵罪被判刑。

律師陳君璋則表示，雖然很多性侵案件中，不見得有強制的動作，但可能雙方有醫療、業務、教育、訓練、救濟甚至親屬關係，這可能觸犯「權勢性交罪」，差別在於刑責程度，性侵罪較重，可處3到10年，謝震武認為應該沒有報社可以容忍這等情事，直呼該狗仔記者是「害群之馬」。

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(中時電子報)