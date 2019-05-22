根據德意志銀行研究，美國舊金山打敗瑞士蘇黎世，成為全世界薪水，以及扣掉房租後的可支配收入兩項均排名第一的城市。

德意志銀行提出的「《2019年全球各國物價報告》（Mapping the world's prices 2019）」研究中，分析了全球56個大城市居民的生活成本和質量。德銀的報告包括八個方面的考量：購買力、安全、醫療護理、生活成本、房價收入比、通勤時間、污染和氣候。世界上薪水最高城市前十名依名次排列，分別為舊金山、蘇黎世、紐約、波士頓、芝加哥、雪梨、奧斯陸、哥本哈根、墨爾本以及倫敦。

過去5年，舊金山在薪水排名中躍升了7名；在扣掉房租後的「可支配收入」更躍升了21名。研究報告顯示，舊金山2019年的平均月薪（稅後）為6526美元（約新台幣20萬元），而蘇黎世則是5896美元（約新台幣18萬元）。這份報告的作者將此歸因於美國科技行業的快速增長，這有助於提高該市的收入。

(中時電子報)