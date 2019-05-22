台中市議員黃守達22日拿出自製的太陽能電子紙公車站牌，要求交通局趕快推動智慧站牌普及化，提升市民搭乘大眾運輸工具的意願。交通局長葉昭甫說，將儘快檢視公車招呼站道路條件評估增加設置可行性，藉此提升大眾運輸服務品質。

黃守達指出，很多民眾不想搭乘公車，來自於公車到達時間的不確定性。現在雖有公車動態APP，但許多長輩、觀光客、行動不便者未必有使用習慣，使用也有網路限制。他曾經舉辦過設置智慧站牌的會勘，卻遇到接電埋管、路權申請、產權爭議、成本高昂、時間拖延種種問題，至今仍未成功，難怪智慧站牌覆蓋率只有10％。

黃守達表示，推動智慧站牌，應該參考其他城市的經驗。新北市與與中華電信共同開發了一套「太陽能免接電電子紙智慧型站牌」，具備免接電、免挖路、省電等優點，設置時間也只需一天，造價更不到十萬元。電子紙智慧站牌不僅能呈現公車到站時間，也能顯示天氣、溫度，甚至出租版面給廣告商，增加市府收入。

黃守達強調，不只新北市，台北市也跟上電子紙智慧站牌的腳步，去年已開始設置，並宣示說要花四年全面設置智慧站牌，其中就包括電子紙站牌。交通局站在民眾的角度來思考，逐步提升智慧站牌覆蓋率，提升大眾運輸搭乘意願，不要讓盧秀燕市長的「交通任意門」淪為政策跳票。

葉昭甫指出，目前台中市已設置678座智慧型站牌，且多以LED顯示方式及附掛於候車亭內為主，後續將評估LED智慧型站牌及電子紙智慧型站牌使用效益，若電子紙智慧站牌技術成熟，將儘快檢視公車招呼站道路條件評估增加設置可行性，以提升大眾運輸服務品質。

(中時 )