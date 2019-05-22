日前梅雨鋒面豪雨侵襲台灣，部分地區遭受水患災害，交通部公路總局提出「因應一○八年梅雨鋒面之豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施」，民眾若有車輛受災損壞，包括車輛檢驗、交通罰鍰繳納等多項業務可展延至11月30日前辦理。

公路總局表示，民眾若有車輛遭到雨災損壞，只要持有村里長、警察派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具任一項證明文件，向公路監理機關申辦部分監理業務，可展延至11月30日前辦理。

公總指出，可展延辦理的業務包括「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書等業務」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞者」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」。

公總提醒，因水患致車輛受損，辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，但須於108年11月30日前提出申請。

此外，如有受災車輛所有人死亡之車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照，其交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽車繼承過戶者免徵該項規費。

(中時 )