吳宗憲淡定一問，讓賈斯汀躺槍，逗樂全場。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）和女兒Sandy（吳姍儒）主持的《小明星大跟班》，日前找來謝忻、賈斯汀、小百合等人討論各國人聊天的想法，來自美國的賈斯汀就指出，台灣人愛用星座定義人的個性，每次交到新朋友就會被問：「你是什麼星座的？」

賈斯汀認為星座沒有用「我是3月10日，算是雙魚座」，但他總會被說「好花心、很愛作夢」，也讓賈斯汀認為，世界上不可能就只有12種性格，對此，Sandy則認為從星座看個性很準：「你們就是（花心）啊！你看你交過幾個女朋友」，讓賈斯汀當場說不出來，直呼：「關妳屁事」。

賈斯汀接著說，星座被創造時的星空相對位置跟現在不一樣，雙魚座變成是3月11日後出生的人，所以他就變成水瓶座，賈斯汀認為用星座來分析個性完全不準，Sandy則說：「水瓶座很像你啊！很瘋」。

這時吳宗憲問：「全世界最聰明的星座是什麼星座？」賈斯汀則回答水瓶座，憲哥則淡定說：「有沒有看到，沒有一次例外，只有水瓶座會講自己是全世界最聰明的星座」，逗樂全場。

【完整版】哪個國家的人最不會聊天？外國藝人尬聊行徑大公開！2019.05.20小明星大跟班（內容從42分50秒開始）

(中時電子報)