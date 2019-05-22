已經退役並且入選名人堂的「俠客」歐尼爾，今天在個人IG放了一張照片，稱讚勇士當家球星柯瑞是NBA史上最厲害的橫掃之王。

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勇士昨天在西區決賽第四場經過延長賽激戰後險勝拓荒者，直落四橫掃敵軍闖進總冠軍賽，柯瑞全場攻下37分，並且與卓雷蒙格林聯手繳出大三元成績單，是勇士能夠連續5年晉級總決賽的最大功臣。

柯瑞4場比賽場均36.5分，合計攻下146分，超越了2002年總決賽歐尼爾的145分(湖人4比0輕取籃網)，成為NBA史上橫掃晉級系列賽中得分最高的球員。

歐尼爾今天在IG放上了一張橫掃晉級得分最高的前四名榜單，柯瑞無疑是第一人，歐尼爾退居第二，詹姆斯在2017年東區次輪攻下144分(騎士橫掃暴龍)名列第三，布萊恩在2001年西區次輪砍進140分(湖人4比0擊敗國王)。

歐尼爾在IG寫著，「我最喜歡的球員史提芬柯瑞超越了我，我愛這個孩子，恭喜你了，兄弟！」

(中時電子報)