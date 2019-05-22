日本共同社報導，日中政府21日在北京舉行有關裁軍及核不擴散的磋商，針對北韓核武問題交換了意見。這是日中自2011年1月以來，時隔8年舉行的裁軍與核不擴散磋商。大陸國家主席習近平6月訪日前，兩國重啟一度中斷的對話機制，旨在加速改善關係。

日本外務省透露，裁軍核不擴散及科學部長吉田朋之與大陸外交部軍控司司長傅聰出席了這次的磋商。雙方為迎接明年的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會，針對核裁軍、核不擴散以及北韓核武問題交換了意見，希望能藉磋商減輕彼此在安全保障領域的互不信任。雙方也針對今後將持續磋商達成共識。

報導指出，外務省稱，有關裁軍與核不擴散的日中磋商始於1999年，2012年9月因民主黨政府將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化之後，因中國反彈而中斷。日本政府消息人士表示，兩國政府去年10月在日本首相安倍晉三訪中後，展開重啟磋商的協調，至今年5月中旬之前大致敲定了舉行日程。

共同社日前分析，日方在會談中可能敦促中方努力削減核武器並確保透明度；中方則關切美國為日本提供的「核保護傘」，然而保持強大核戰力的大陸與警惕大陸、強烈依賴美國核威懾力的日本在安全保障觀上存在巨大分歧。雙方通過磋商在核裁軍上能達成多大程度的共識將是課題。有關會談的結果，外務省並未多做說明。

(中時 )