今年學測「5選4」引發一些問題，立委要求明年大學考招制度要及早公布，以免考生措手不及。教育部次長劉孟奇今天表示，明年大學考招制度即使有變動，也是以最小幅度來調整，預計8、9月間定案後對外公布。

教育部今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」，對於今年5選4引發的風波，朝野立委均要求教育部重視，並妥善處理。

民進黨立委黃國書指出，今年學測因為有些科目題目太簡單，造成鑑別度不足，導致同分者太多。民進黨立委蘇巧慧也說，現在學測每科滿級分是15級分，有些團體主張改成30級分，教育部接不接受？

劉孟奇說，今年學測首度「5選4」，由於變動較大，造成一些後遺症，譬如有些考科的題目對高分群學生鑑別度不足，這些明年都要考善。大考中心正在研擬將15級分再細分為15、15A及15AA等3級，但整體來說，明年大學考招制度只會微幅變動，並會在8、9月定案後就對外公布。

黃國書進一步說，現在大學考招制度是由招聯會決定，招聯會主要由大學校長組成，他們訂出來的辦法常常只是在角逐好學生，未能顧及高中及考生的需要。他要求，招聯會應該納入高中校長代表。

劉孟奇回應，招聯會是依《大學法》設立，常務委員會是由15位大學校長組成，如果要改變組成結構，那要修改《大學法》，比較複雜。不過他認為可以有個變通的方法，那就是由招聯會設置諮詢委員會，聆聽各界的意見。教育部會請招聯會3個月內提出設置諮詢委員會的可行性評估。

(中時 )