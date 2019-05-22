因盜賣油品到北韓，險讓我國陷入遭美方制裁危機的油商陳世憲因資產遭凍結，竟涉嫌打電話到法務部嗆殺法務部次長陳明堂及檢察官蔡佩玲，大膽行徑令人搖頭。陳世憲在2017年美國實施對北韓實施禁運後，冒著牽連我國遭嚴厲經濟制裁的後果賣油到北韓，全程遭美方最先進的全球鷹無人機監控拍攝，透過情報交換通知我方國安單位，整起事件才曝光。

台灣油商當初原本希望透過「低買高賣」的如意算盤，在台灣低價購入柴油，高價賣到北韓大賺一筆，不過美國對北韓實施禁運後，就佈署最高科技的全球鷹無人偵察機進駐日本東京橫田基地，全天候在北韓及周邊公海進行偵照後，對於各種違反禁運行經，全都在美方監控中。

全球鷹無人機已佈署在日本，負責監控北韓及日本周遭動態。（諾斯洛普格魯門）

陳世憲之所以露餡，就在於他租用的香港籍「方向永嘉號」及自己公司所屬的「比利恩88號」，2017年10月11日在韓國全羅南道麗水港離港後，刻意關掉顯示船舶動態資訊的「AIS系統」引起美國情報單位注意。

美國方立刻透過正在高空偵照的全球鷹無人機進行偵照，果真在10月19日在東海公海上，拍到這兩艘船在海上駁油給北韓船隻，經美方清查後，發現兩艘船隻都屬於台灣。

美方透過情報交換管道，將這項違反國際禁令情資交給我方外交與國安單位，逮捕陳世憲，陳當時還怒嗆檢方「我賣油給北韓有什麼不對?」

但政府擔憂我方若因此受到牽連而遭到經濟制裁，可能損失數千億以上造成嚴重國安問題。法務部緊急開會後，在1月12日，法務部與調查局首度祭出《資恐防制法》，將陳世憲與其公司列為制裁對象，凍結相關資金。

(中時電子報)