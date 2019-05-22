民進黨新北市黨部主委余天邀集全國各縣市黨部主委聚會簽署確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，對此，台南市黨部主委黃先柱22日痛批，這是陷身為民主表率的主委們於不義，「讓民主也哭泣的鴻門宴」。

晚間公布連署聲明，對此台南市黨部主委黃先柱表示，這是一場讓民主也流淚的鴻門宴！黃先柱表示，余天主委於5月13日邀集全國主委聚會，先至總統府拜會蔡英文總統，進行「意見交流」，接著再移往餐廳聚餐，當日會後即傳出，與會主委皆於會中被要求簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，對此，台南市黨部主委黃先柱表示，這是陷身為民主表率的主委們於不義，讓民主也哭泣的鴻門宴。

黃先柱表示，原先邀請參加的簡訊內容，僅提及要與總統會面後聚餐，卻在5月13日晚上6點左右，接到余天來電，詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」的提案，他當場表示反對現任優先提案，也說無法出席。當晚除台東、屏東、台南市等3位主委另有要務無法出席外，其餘與會主委都在現場被要求簽下「現任優先」的連署書，讓人進退兩難。

黃先柱認為，這是英系再一次汙辱民主的行為，還連累各黨內主委，果然是宴無好宴，尊重民主程序有那麼困難嗎？

黃先柱表示，總統初選時程被一拖再拖，民進黨早就在3月6日的中常會公布總統初選時程，原訂於4月10日開始進行民調，後因總統出訪行程，延後1周至4月15日民調，後來又於中執會通過協調期要延長到5月22日；5月1日中常會中，保皇派又大動作阻擋中央黨部公布初選時程，一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣。

黃先柱強調，民進黨面臨1124地方選舉大敗，支持者潰堤的信心需重建，只有靠黨內民主機制，才能重新贏得人民的信任，才會有重新的團結共識，也才有機會達成2020勝選的目標，為此他將支持黨中央所提勝選3個前提，更堅決反對現任優先，為避免支持者一再失望，懇請候選人及其團隊不要再有違反民主制度的小動作，以免破壞團結，也呼籲黨中央中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。

(中時 )