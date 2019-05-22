台灣醫療改革基金會今（22）日公布國內「無障礙診所友善環境體檢報告」發現，同時俱備無障礙通道、無障礙廁所與無障礙溝通3項指標的診所，僅有全國健保西醫診所的5％，令醫改會驚訝的是台北市與連江、屏東、基隆、金門都是掛零。

醫改會的問卷調查指出，全國健保西醫診所在無障礙通道、無障礙廁所、無障礙溝通的普及率為59％、26％、17％；同時具有無障礙通道與廁所為21％，如果加上無障礙溝通只剩下5％

、也就是554家診所。

而擁有3項無障礙栺標的診所，以新竹市排名第1（32％）、桃園市居次（12％）、新竹縣第3（11％），其他縣市都是個位數，甚至台北市、連江、金門、基隆、屏東都是0％，其中金門連無障礙通道與廁所2項指標的診所1家也沒有。

醫改會董事長劉淑瓊指出，隨著老化與失能人口愈來愈多，加上推娃娃車的就醫族，估計這些就醫者達到全國人口1／5，若是最基本的診所連就醫行動無障礙的低標門檻都做不好，就醫行不通，如何做好醫療分級？

醫改會調查前往北、桃的醫學中心看診的輪椅族、枴枝或助行器族、娃娃車族等行動不便者，在近1年有診所就醫經驗中，有6成表示欠缺無障礙設施或設計不良；有近7成對政府推動診所無障礙措施無感。

台灣在2014年頒布「身障法」，落實推動「身權公約」，醫改會呼籲衛福部應在短期間立即檢視無障礙友善診所資訊的正確性；讓民讓利用官網或健保APP查詢，並且將目前發展應用在醫院的各類就醫通譯或友善就醫資源，推廣到診所共享。

甚至未來目標是推動無障礙診所認證、建立多國語言通譯人才庫支援基層診所、修正建築法規先讓300坪以上大型診所妥設無障礙設施。

(中時 )