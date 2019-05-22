可光控多位元的鐵酸鉍記憶體。（科技部提供）

成功大學物理系助理教授楊展其、教授陳宜君研究團隊，成功開發新穎光學技術，可進行非接觸性特性控制的新光控技術，現有記憶體體積部只能被大幅縮小，耗能也更降低，相關技術可應用於人工智慧雲端運算上，能降低讀取資料的延遲時間，研究成果已於近日獲刊於《自然材料》國際期刊。

楊展其與陳宜君兩人皆為科技部愛因斯坦計畫主持人，其所組成的研究團隊，在新世代記憶體材料---鐵酸鉍(BiFeO3)的操控方式上，發現一個存儲單元中，可同時具有高達八種邏輯狀態(0-7)的多位元記憶體材料，比起傳統只能存儲0與1的單位元記憶體，可大幅提升儲存資訊密度。

研究團隊開發新穎光學技術，可進行非接觸性地特性控制，應用這類材料與相關光控技術，現有記憶體的體積可被大幅地縮小，耗能也將近一步降低。應用於人工智能發展與雲端運算，更可減少讀取資料的延遲時間，大幅加速演算速度，可望在未來微縮化多功能奈米元件的趨勢中，帶來革命性的突破。

陳宜君表示，成大團隊所研究的多邏輯位元記憶材料，相較於現今商用非揮發性記憶體仍有斷電長時間後會損失資料的問題，多鐵性材料的記憶狀態更加穩定。

楊展其指出，團隊所提出的關鍵光控技術，可利用光照產生的局部形變，進而控制鐵酸鉍中的多位元記憶組態。利用光學寫入技術的記憶體，不需任何借助任何金屬電極與複雜的元件製程，充分體現「材料即元件」之構想，不只提升了資訊存儲效益，也為新世代記憶體開發帶來全新的思考方式，使得該材料可被直接導入如量子儲存，量子通訊等結合尖端光學技術的跨領域科技。

(旺報 )