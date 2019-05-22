季初柯蕭(Clayton Kershaw)左肩發炎因此趕不上開季，還出現球速變慢的問題，不過今日對戰光芒戰績依舊亮眼，主投6.1局失2分，幫助球隊以7比3獲勝，並拿下個人本季第4勝，用實力證明還是道奇王牌投手，目前跨季累積21場先發沒有吞敗。

道奇客場挑戰光芒，首戰由柯蕭扛下先發，並以四縫線速球、曲球以及滑球交叉搭配，前6局只被光芒擊出零星的4支安打。不過柯蕭在第7局出現危機，一出局後接連被敲出2支安打，形成二、三壘有人，這時因柯蕭用球數來到97球因此被教練換下場。

不過接替的投手巴耶茲(Pedro Baez)很快就出現狀況，才投第2顆球就遭強襲球擊中右腳膝蓋附近，隨即被換下場。該局在柯蕭退場後又被連敲3安打、失3分，其中2分算在柯蕭頭上。

不過還好隊友夠幫忙，機關槍打線敲出12支安打，前4局就先攻下3分領先，在柯蕭退場時還保有勝投資格，7局上半更靠2次保送與連3支安打再拿3分，終場道奇就以7比3拿下勝利。

除了柯蕭本季7場先發下第4勝之外，自去年7月27日對戰勇士拿下勝利後，已連續21場不敗，儘管面臨失速問題、本季被全壘打率也偏高，不過壓制力以及穩定投球內容依然是柯蕭站穩先發的重要原因。本場比賽柯蕭主投6.2局僅被敲6支安打、失2分，送出8次三振，自責分率為3.33。

(中時電子報)