「小蜜桃姐姐」朱安禹今(22日)被週刊爆婚變，身家10億富商尪李慎言更傳出欠債人間蒸發，對此，小蜜桃姐姐也親上火線，在社群網站發文否認外界傳言，並說明夫妻倆婚姻現況。

小蜜桃姐姐被《鏡週刊》踢爆老公欠下一屁股債，夫妻倆更因男方長年不在家，關係生變過著形同分居生活，對此，小蜜桃姐姐也在社群網站發文，透露自己一早收到很多訊息，「只能說一頭霧水」，她也向關心她的親友們保證「請放心，我們很好」。

老公也委託她代為轉發聲明稿，內容否認欠債和婚姻生變傳言，自己也沒人間蒸發，目前在新疆進行例行工作，而對於不實爆料傷害到他們，並影響公司信譽，他將採取法律追訴權利。

李慎言聲明：

首先，我李慎言鄭重聲明，我們夫妻感情穩定，家庭和睦幸福，誠然，這幾年我本人雖在生意上有一些起起伏伏，但是我的太太是我精神上最大的支柱，水蜜桃和整個家庭永遠是我最堅強的後盾。也無週刊所言「人間蒸發」，我本人現在正在新疆進行例行工作，也與家裡、上海公司保持聯絡。

有關媒體報導的味留餐廳事宜，味留餐廳由於經營不善已於2018年停業，原員工均已妥善安置，味留餐廳所有欠款，我本人作為大股東在餐廳停業時，全部個人承擔下來了，目前都已解決完畢。

有關2017年的官司，目前早已結案，是本人出售一處房產和房產買受人產生的糾紛，目前該房產已出售給買受人，該訴訟已結案。

陽光下做事，風雨中做人，雖然這幾年我事業上高高低低、起起伏伏，但總的方向是在往好的方面發展，藉此機會，我衷心感謝一直以來支持和鼓勵我的家人和朋友，你們的支持和鼓勵是我砥礪前行的動力，我也會更加努力求發展，創造價值來回報親朋好友，回饋社會！

至於爆料者不實言論及他人惡意造謠，已造成對我們的傷害和影響公司信譽，必將追究到底，採取法律追訴權利。

(中時電子報)