海軍今晨開始戰備操演，不但所有軍艦精銳盡出，海軍司令黃曙光上將大清早也在花蓮港登上紀德級基隆艦（1801），在支隊旗艦坐鎮指揮，另海軍艦隊指揮官李宗孝中將則在左營艦（1803），昨晚於蘇澳出港。海軍司令與艦隊指揮官同時出海操演，顯示海軍對這次花東海域戰備演訓的重視，也是近年較大規模的海上練兵。另國防部長嚴德發前天也特別前往蘇澳海軍168艦隊視導。

今早操演的第一個科目是防空作戰（緊急出港）。空軍三型二代戰機全出動支援參演。

基隆艦（1801）自花蓮港啟航，支隊遵令於花蓮港外備便接護，IDF戰機1批4架次模擬敵大批空中目標來襲，對花蓮港實施攻擊（投放火焰彈模擬攻擊）;支隊申請F-16戰機1批4架次攔截來犯敵機（投放火焰彈模擬攻擊）。

隨後，F-16戰機1批4架次模擬敵機對支隊實施攻擊（投放火焰彈模擬攻擊），敵第一突擊群快艇8艘同時向支隊快速接近，支隊發布反快艇作戰，並提出空援申請及加強防空及反飛彈作為，左營艦（1803）戰管幻象2000戰機1批4架次，投放火焰彈模擬向敵水面船團進行反艦飛彈飽和攻擊。

(中時 )