北京市中級人民法院21日以從事間諜活動為由，對2016年被大陸有關部門拘留的「日中青年交流協會」理事長鈴木英司判處6年有期徒刑，並沒收人民幣5萬元。2015年起已有9名日人在大陸因涉間諜嫌疑遭起訴。

鈴木於2016年7月為事先協商舉辦研討會事宜抵達北京訪問，在北京時被以涉嫌危害國家安全為由遭到拘留，2017年2月被中方相關部門正式逮捕，2017年6月遭起訴。

北京法院21日認定鈴木從事間諜活動，而判處6年有期徒到並沒收人民幣5萬元。鈴木到底有何具體行動而被視為間諜目前尚不清楚，日本政府仍在了解中。

大陸自2014年施行反間諜法，2015年起就陸續有日本人因涉嫌間諜行為在大陸遭拘留，其中至少有9名被起訴，這是1審被宣判的第8人。去年2月被拘留的貿易公司「伊藤忠商事」的日本員工尚未宣判。

今年3月赴大陸海南島探查溫泉等的50多歲日本男性20日也因涉嫌違法盜竊國家機密，被判15年有期徒刑，並沒收人民幣10萬元。光是5月就有4名日本人被判刑。

(中時 )