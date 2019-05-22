高雄市長韓國瑜上任後，一舉一動都被放大檢視，日前在市議會備詢時，被綠議員圍攻，引發外界關注。有網友表示，看到韓國瑜最近被圍攻的處境，想起2006到2008的前總統馬英九，他也坦言韓很辛苦，體力是否能負荷也是未知數。

日前有民調顯示，針對2020選統大選，之前始終敬陪末座的總統蔡英文，支持度已小勝韓國瑜，民進黨若由前行政院長賴清德出馬，則大勝韓國瑜14.5個百分點。對此，前國民黨立委孫大千也認為，韓國瑜仍在內外夾攻的情況之下，領先的優勢已縮小，「唱衰韓國瑜的結果，只是拖垮了國民黨」。

網友McCain在PTT發文指出，看到韓國瑜最近被圍攻的處境，回想2006到2008的馬英九。不過該網友認為那時候馬只會被對手攻擊，在同黨內部基本上是沒人想挑戰他的。但現在的韓國瑜除了民進黨攻擊不斷，同黨內部也在消遣他，「如果再繼續被圍攻一個半月，他的民調還能維持第一嗎?」

該網友也提及，當初馬英九或許是權貴子弟，但至少是被長期培養出來的，他的聲望也不是一下子起來，而是靠多個職位慢慢累積起來，所以聲望不會暴起暴跌，真正民調跌是在當了總統後。反觀韓國瑜，該網友認為韓可以說是政治暴發戶，崛起的速度超快，可以在半年內由一個被派去當炮灰的參選人，一下子變成市長。不過他認為，聲勢暴起的結果就是很容易暴跌。

他也感嘆表示，現在韓的處境頗辛苦，一面要被質詢，一面還想拚總統，「體力是否能負荷也是未知數」。

(中時電子報)