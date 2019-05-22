「小蜜桃姐姐」朱安禹8年前閃嫁10億身價大陸富豪李慎言，她婚後專心相夫教子逐漸淡出演藝圈，近日卻傳豪門婚姻生變，根據《鏡週刊》報導，她老公沒有外界想像的風光，近來投資頻出狀況，因欠債人間蒸發，兩人也早處於分居狀態。不過朱安禹稍早表示一，早起來就看到許多訊息，「只能說一頭霧水，在此想對關心我的親友們說：請放心我沒事！」她也代轉老公的聲明稿，聲明中強調「夫妻感情穩定，家庭和睦幸福」。

●李慎言聲明全文：

首先，我李慎言鄭重聲明，我們夫妻感情穩定，家庭和睦幸福，誠然，這幾年我本人雖在生意上有一些起起伏伏，但是我的太太是我精神上最大的支柱，水蜜桃和整個家庭永遠是我最堅強的後盾。也無週刊所言「人間蒸發」，我本人現在正在新疆進行例行工作，也與家裡、上海公司保持聯絡。

有關媒體報道的味留餐廳事宜，味留餐廳由於經營不善已於2018年停業，原員工均已妥善安置，味留餐廳所有欠款我本人作為大股東在餐廳停業時全部個人承擔下來了，目前都已解決完畢。

有關2017年的官司，目前早已結案，是本人出售一處房產和房產買受人產生的糾紛，目前該房產已出售給買受人，該訴訟已結案。

至於不實言論及他人惡意造謠，已造成對我們的傷害和影響公司信譽，必將追究到底，採取法律追訴權利。

陽光下做事，風雨中做人，雖然這幾年我事業上高高低低、起起伏伏，但總的方向是在往好的方面發展，借此機會，我衷心感謝一直以來支持和鼓勵我的家人和朋友，你們的支持和鼓勵是我砥礪前行的動力，我也會更加努力求發展，創造價值來回報親朋好友，回饋社會！

(中時 )