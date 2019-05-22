中共黨媒《人民日報》國際評論欄目「鐘聲」今天發表〈輕舟已過萬重山（鐘聲）──「中國退步論」可以休矣〉評論文章，指出人無信不立，國無信則衰！中美經貿磋商尚未達成任何協定，為了撈到更大好處，美國罔顧事實、亂扣帽子、極限施壓，嚴重透支國際信用，既無助於問題解決，更抹黑不了中國的國際形象。

文章強調，中國改革開放的步伐永遠向前，中國推動構建人類命運共同體的努力永遠向前，絕不是一些人一聲「倒退」、「背棄」就能抹煞得了的！正所謂「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

文章形容，正是美方的反覆無常、朝三暮四，讓中美經貿磋商跌宕起伏。去年5月19日，中美雙方曾經達成重要共識，並且發表了聯合聲明，但5月29日美方就單方面「倒退」、「背棄」，撕毀協議，背棄共識；去年6月初雙方曾就能源和農業領域的具體合作達成共識，6月15日美方又一次「倒退」、「背棄」……美國人的臉，一天一個樣，讓世人直歎跟不上節奏。

文章稱，在國際事務強詞奪理，對他國隨意指責、橫加干涉，動不動就翻臉，時不時就變臉，是美國一貫做派，甚至到了荒誕不經地步。這一次，美方故技重演，煞有介事地拋出所謂的「中國退步論」，終將自摑臉皮、貽笑大方。

文章指出，中國歷來言必信、行必果，得到國際社會廣泛認可。去年以來，中國擴大開放的一系列措施正在加速落地：大幅下調汽車、化妝品等進口關稅；審議出台《外商投資法》；放寬市場准入，一般製造業已基本實現對外資全部開放等等。 不僅說到做到，還將做得更好。第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，習近平主席宣布的一系列重大改革開放措施，在世界範圍引發熱烈反響。

文章表示，中國是有原則、有底線的。任何時候任何情況下，都將堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，堅決維護國家和民族尊嚴。如果把中方堅持原則、拒絕損害說成是「倒退」、「背棄」，那只能是強盜邏輯。在重大原則問題上，中方從來沒有讓步，何來「倒退」、「背棄」之說。

文章宣示，中國人民過去沒有、今天不會、將來更不可能拿原則問題和核心利益作交換。指望著中國吞下損害自身核心利益的苦果，指望中國在重大原則問題上讓步，註定只能是竹籃打水一場空。

(中時 )