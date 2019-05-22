前新北市長朱立倫今（22）日上午至新北市中和區參訪敬老眼鏡行，被媒體問到，鴻海集團董事長郭台銘指他和韓國瑜是「說的經濟」，自己則是「做的經濟」。對此，朱立倫說，他已連續做了17年的首長，尤其在地方服務16年，不管是賣拉拉山的水蜜桃、萬里蟹、愛心敬老眼鏡、公幼公托或是推動歡樂耶誕城，每一項只要和民眾的食、衣、住、行、育、樂相關，每一天都在做，所以知道是一回事，做又事另外一回事，如果有機會，他會和郭董事長多多分享，什麼叫「庶民經濟」。

朱立倫說，「庶民經濟」在社會各個角落，一方面讓店家能生意興隆，一方面也讓社會愛心充分發揮，這也是台灣最美的地方。

媒體問朱，是否認為郭董事長不夠平民？朱立倫說，郭董事長因為是大企業家，有事業要忙，有一些事情可能不一定很了解，他願意和郭董事長分享，例如歡樂耶誕城如何從無到有，一年達到600多萬的觀光客，創造收益讓周邊店家賺錢；又如60餘間公共托育中心創造4、5千個就業機會，讓托育事業發展，這些都是「庶民經濟」。

國民黨中常會將找同婚跑票的7名立委說明，朱立倫表達看法說，對於天下有情人都給予祝福，至於這個案子事前黨中央、黨團並沒祭出黨紀，所以依慣例只要沒祭出黨紀，就由委員自己決定，至於中常委事後要以此作法，他認為現在應該是集中全力，面對民進黨、面對2020的選戰，不要在這個過程中造成紛擾。

對於國民黨中央決定要將柯文哲納入對比式民調，朱立倫表示，他認為柯文哲市長絕對是個強勁、可敬的對手，絕對不要輕忽他，納入比較是非常正常，也是應該的。

近來網站上韓粉、郭粉網内互打，甚至傳出非支持對象出線就不投了，朱立倫憂心說，這是他最擔憂的，不要再喊非誰不投，如果國民黨每個人都非誰不投，那提名誰都絕對不會當選，韓市長是國民黨最重要的資產，是最接地氣的市長；郭董事長是國際級成功的大企業家，願意代表國民黨，也是非常值得讚賞，我們要用肯定的心態，只有國民黨比好不比爛，相互支持，才能獲得民眾的支持。

韓國瑜受訪時稱朱立倫是乖寶寶，朱立倫說，新北市很多人都知道他是非常強勢的市長，該拆的一定拆、該打擊的一定打擊，從桃園到現在，很多人都覺得他太強勢，他還和侯友宜開玩笑聊到，「很多民眾都說我們太強勢，要稍微溫柔一點，怎麼還會有人覺得他像乖寶寶」。

媒體問朱會不會擔心被邊緣化？朱立倫表示，只有自己不斷努力，提出好的政見、勤跑基層，一步一腳印，不用去擔心被邊緣化，到目前為止，他看到民眾對他的支持都沒有改變。

(中時 )