同學們開心地高高丟起外套，慶祝難得的體驗。（范揚光攝）

為了祝福福爾摩沙衛星7號順利發射，科技部與國家實驗研究院、國研院太空中心共同推出大型的空拍活動，22日由台北市立景美女中率先響應，聚集超過1400位高一、二學生，眾人穿著黃色校服在操場排出大型的「FS7」字樣，並由福衛5號在11點飛越台灣上空時進行空拍取像。

可惜，11點空拍時，天空不作美，因為雲層太厚，可能無法順利取得畫面，不過，景美女中學生對於能夠讓衛星拍照仍相當興奮。

科技部長陳良基指出，福衛7號已運抵美國甘迺迪太空中心，預計6月22日下午升空，期盼藉由大型計畫，讓民眾跟我國衛星計畫產生連結。他說，接下來福衛5號每2天會再訪台灣，時間會公布在網站上，歡迎民眾揪團排出FS7字樣，並以空拍機或在高樓俯視拍照。

為了排出整齊劃一的「FS7」字樣，景美女中學生3天前就展開排練，協助活動的高三學生張嘉真說，先前聽到兩個地科老師在規畫，希望能在畢業前體驗太空活動，所以主動來幫忙，之後還會有工作坊、講座讓同學參與。另外也特別感謝拔河隊員，辛苦替操場填土、抽水，讓大家可以走在這麼平的土地上。

莊恩綺則說，這次的活動讓她對台灣的科學發展產生更多好奇心，特地查了很多資料，「發現負責策畫福衛7號活動的人員居然也是女生，我們女生也可以有很專業的太空知識」，覺得活動很有意義，平常拍照都是給相機拍，可是現在是給衛星拍，對學生來說是全新的體驗。

(中時 )