前新北市議員李婉鈺，被控前年11月29日凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶警員密錄器，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，台北地方法院今(22)日開庭審理，因檢察官堅持要傳喚作證的張碩文妻子林玲玉仍未到庭，檢方當庭表明捨棄傳喚，法官因此進行言詞辯論，李婉鈺仍僅承認妨害公務犯行，否認涉犯強制罪，全案辯結定今年7月17日上午9點49分宣判。

李婉鈺法庭上並未多作陳述，退庭後她說，這件事情歷經兩年多時間，覺得浪費司法資源，並做了不良示範，要對社會大眾道歉。李婉鈺強調，當時真的只是基於關心朋友，沒想到會演變成這樣的情況，她已付出非常重大的慘痛代價，選舉結果證明大眾厭惡這樣的行為，對於不對部分，她會深刻檢討，希望大家能從她身上得到一些省思。「現在就是沈澱、學習，讓自己放空」。

庭審中，李的律師許富雄認為強調，李婉鈺擔任民代期間，積極為警方爭取權益，並非起訴書所載，「有藐視法律，惡性嚴重」情事存在，事實上，兩名當事員警有一人達成和解，另名警員因和解金有落差，才未達成，並非無意願和解。

許認為，李婉鈺主觀上沒有強制犯意，僅構成《社會秩序維護法》上的行政責任；妨害公務已認罪，請求法官從輕量刑，並給予附條件緩刑宣告。

不過，公訴檢察官認為，李當時身為民代，卻不思為民表率，案發時無端深夜滋擾民宅，還與到場員警發生衝突，案發後更無端在媒體上指控員警對她性騷擾，且未與其中一名警員達成和解，可見犯後態度不佳，請求法院依起訴書所載，具體求刑量處李婉鈺刑度，且不給予緩刑宣告。

檢方起訴李婉鈺2017年11月29日凌晨1時許，到北市忠孝東路「正義國宅」找張碩文，指控她亂按門鈴，後跟隨女住戶進入社區，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。轄區員警林泰安、王重羲獲報到場，李當著警員面掌摑沈女遭警制止；沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

(中時 )