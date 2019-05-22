縣議員賴國祥爆料水保區內池南露營區出現湯屋，適法性值得商榷。（范振和攝）

縣議員張懷文批判鯉魚潭水質惡化，引人詬病。（范振和攝）

花蓮縣池南露營區內湯屋，引起縣議員關切。（縣議員賴國祥提供）

花蓮縣鯉魚潭附近池南露營區出現湯屋，縣議員張懷文、賴國祥等人懷疑水源保護區內出現違法建物，嚴重影響水質，建請縣府組成專案小組現勘徹查。

今天縣議會縣政總質詢中，張懷文指出，池南露營區內建築物有旅遊中心等，最近又出現湯屋，究竟有沒有汙水處理設施？她認為水質、水量一定要保護，全鄉縣2萬多人口都在使用這個水源，主管的花東縱谷國家風景區管理處是否觸法？儘管主管單位是縱管處，建設處與環保局仍應留意，畢竟手髒了用水洗，一旦水髒了，要用什麼洗？

賴國祥表示，縱管處轄內池南露營區位於池南部落，很多人反映縱管處從未向族人釋出善意，設施高度商業化，不重視部落聲音，衝擊原民文化至鉅，從水質保護的角度來看，似乎得到印證。

池南露營區位於水質水量保護區內，而湯屋位於露營區上方，汙水排入荖溪，下方就有個臨近荖溪的自來水淨水場，嚴重汙染水源，當初究竟是誰核發營業執照？盼縣府帶領議員現勘，副本送立委辦公室，讓各界更清楚了解池南露營區到底發生什麼狀況？

縱管處為何可以取得五公頃池南露營區土地？賴國祥表示，縱管處取得土地不當在前，經營管理不善於後，從歷史文獻得知，池南阿美族人比縱管處先拓墾開發，縣府原民處應向中央爭取池南露營區編定為原民保留地，再變成部落聚會所。

賴國祥強調，他知道原民保留地增畫編困難重重，行政程序繁瑣，但縣長徐榛蔚正積極推動一部落一聚會所，而很多立委也關切露營區湯屋案，盼徐能拿出轉型正義精神大力協助，讓池南早日擁有屬於自己的部落聚會所。

建設處長鄧子榆答覆，縱管處有沒有申請湯屋執照，這要查一下，如果沒申請，就是違章建物，至於自來水公司畫定的水質水量保護區，根本就不該有違章建築物。

張懷文也提及，140公頃大的鯉魚潭，是東部最大內陸湖，縱管處接管後，鯉魚潭水質及周邊系統優氧化處理不善，水質變黑了，遊客興致缺缺，汙水處理廠3個馬達壞到只剩下1個，潭水惡臭薰天，盼縣府多加關心。

環保局長饒忠答覆說，針對水汙染的問題，鯉魚潭是重要景點，縱管處排放汙水必須經過汙水廠達到標準才可排放，違反規定可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科罰金1千萬元，環保局可先採行政裁罰方式，達到警示效果。

(中時 )