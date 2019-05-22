108年只有一艘郵輪世界號，申請11月停靠台中港約有200位旅客。市議員楊典忠22日建議市府改善台中港郵輪船舶設施與周邊大眾運輸，並向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪業者停靠。觀旅局長林筱淇表示，該局今年持續向大陸、香港、日本等國際郵輪市場爭取停靠，積極推廣台中觀光。

楊典忠說，郵輪產業商機眾多，一方面可帶動區域經濟發展，增加港埠收入、郵輪補給、船舶維修、觀光消費等；觀旅局長曾說，觀光旅遊現在是台中拚經濟的重中之重，除爭取搭飛機入境的旅客外，更希望爭取郵輪到台中港，因為中型郵輪一艘次就能帶來4、5000人，兩艘次郵輪就上看萬人。

楊典忠詢問觀旅局長，3月20日拜會廈門市副市長韓景義，爭取兩岸城市大型郵輪直航、首航台中，至今有沒有消息？觀旅局長林筱淇表示，廈門目前就有客輪往返台中港，近期內會來台中市做進一步洽商，往返平潭的海峽號已經每周增加一班次。

楊典忠指出，根據台中港務分公司資料，今年108年只有一艘郵輪世界號申請11月停靠台中港，他統計近5年台中港郵輪數與旅客數，停靠台中港的郵輪數量從104年68艘到今年僅剩1艘，郵輪旅客從104年9萬多位到今年約有200位，他建議市府向中央爭取台中港為郵輪母港，並爭取郵輪業者停靠。

林筱淇表示，市府就地方政府角色協助推動郵輪觀光，根據台中港務分公司資料，定期航線台中廈門每週三1航次，台中平潭每週二、四、日共3航次；不定期航班有8月2號香港到台中到基隆、9月16號廈門到台中到基隆的海洋水手號，11月4號世界號郵輪等。

楊典忠強調，對於入境國際旅客走出台中港旅客服務中心，旁邊就是三井outlet park購物美食天堂，但因公車並未直達梧棲漁港與高美溼地，造成台中海線藍帶旅遊相當不便；他建議台中港區內比照高雄旗津模式的渡輪航行，從三井OUTLET或旅客服務中心航行到梧棲漁港，讓台中港區增加海上觀光交通與消費活動。

(中時 )