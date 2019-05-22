違反聯合國對北韓油品禁運的高洋漁業負責人陳世憲財產被動凍結後，聲稱自己被大陸商人栽贓運油到北韓。去年初還一度服藥自殺，獲救後怒喊，「做鬼也不會放過你們」。但國安單位早查出，我國業者與大陸商人合作賣油給北韓行之有年，因運油到北韓利潤極高，中台兩地商人至今仍冒死持續突破封鎖前進北韓，但手法及路線早已被國安單位掌握。

國安人士透露，早在2011年起，國內不少漁船業者，就利用政府補助外籍貨輪用油優惠的美意，自國外購買老舊貨輪改裝，進入台灣港口加滿便宜的油後，在公海上將油轉售給北韓。讓檢調單位傷腦筋的是，當時幕後集團內有中央民代及基層地方官員，但當時因雙方在公海交易而無法可管。

國安人士透露，2017年9月7日，聯合國對北韓實施禁運，北韓官方開始高價四處尋找油源，我方不少漁船業者「棄魚賣油」，尋求大陸企業合資，透過陸方與北韓官方接觸，將台灣的油轉賣至北韓牟取暴利，檢調單位掌握，賣油給北韓已經集團化，由於運一次就牽涉數千萬至上億元利潤，兩岸商人視為天大商機紛紛搶進。

近6年來，海巡署每年至少查獲數十餘起在公海賣油案件，卻發現這些集團幕後的藏鏡人都只負責集資，透過外國掮客購買老舊遭拍賣的「權宜輪」,並招募船長與船員，被查獲的只是第一線的船長及船員，幕後人士總是安然脫身。

情治人士表示，他們掌握不少兩岸商人賣油至北韓的脈絡與模式。一位前年曾經被查獲的台灣業者就向情治單位坦承，「目前汽油或柴油，賣到北韓的價格至少是台灣3倍至5倍以上，利潤高到大陸很多想瞬間賺大錢的中型企業都想盡辦法搶著做。」

業者形容，「賣油其實一點都不難，只要和北韓有管道且大陸政商良好，這方面就是陸企的強項。但台灣業者在亞洲各國漁業及貨輪運輸業四通八達，造船買船都容易，各有專長下，兩岸業者開始合作，台灣業者負責到東南亞買船及台灣買油，陸企負責與北韓官方連絡。」

「台灣業者都透過國際航業掮客，負責在東南亞尋找船齡老舊、價格低廉、等待拍賣的『權宜貨輪』，改裝成單殼油輪，掮客也負責改船籍資料並登記為他國國籍，接著招募船長，再由船長負責找船員。為了避免身分曝光，所有的接觸都是掮客單線面對面的方式，所以船長跟船員都不知道真正的老闆是誰。」

(中時電子報)