2019蘇迪曼盃世界羽球團體錦標賽，中華隊今天出戰韓國隊，贏家可以以分組第一身分出線八強，首點男雙「麟洋配」為中華隊先下一點，第二點女單世界球后戴資穎面對目前世界排名第50的韓國17歲天才少女安世英，繼首戰香港張雁宜鏖戰三局後，這次小戴又經歷一場三局大戰，最終小戴21：14、18：21、16：21不幸吞敗，雙方前兩點打完1比1平手，下一場由男單上陣，中華隊派出一哥周天成，力抗韓國李東根。

安世英今年在紐西蘭公開賽一戰成名，陸續擊敗張蓓雯、大崛彩、前世界第一李雪芮等好手，拿下個人第一座超級300系列女單冠軍，在韓國一姐城池鉉受傷無發出爭蘇迪曼盃的情況下，成為韓國隊第一女單，前一場出戰香港輕鬆擊敗張雁宜，今天則首度挑戰世界球后戴資穎。

首局戴資穎就打出3：0，小戴表現沉穩、把角度打開，讓安世英較少有主動出擊的機會，很快就取得15：8、7分領先，雖然在20：11聽牌時被安世英連搶3分，小戴還是21：14輕鬆收下。

次局換邊一開始戴資穎重新適應風向，失誤變多，一直處於落後劣勢，最多曾落後5分，技術暫停休息回來後，小戴兩次角度精準的擊球連追2分，之後又一次連得3分，慢慢將差距縮小到落後1分，可惜就是無法追平甚至超前，不過這局尾聲小戴再度壓迫對手，安世英取得局點的那一分，雙方來回多達43拍，才因小戴失誤被安世英得分，並以21：18追回一局。

第3局戴資穎連得2分先發制人，並持續拉開角度要消耗安世英體力，可惜一次接發球掛網失誤，小戴4：5被超前，安世英更靠著連得5分一度領先到3分，隨後小戴兩次回球掛網，被安世英以11：6領先進入技術暫停休息。

決勝局休息後雙方必須換邊，安世英持續維持高檔氣勢，防守也有加強，面對小戴的近身攻擊都能手下並轉守為攻，連搶6分後讓小戴面臨到落後7分考驗，中後段有一球線審判界內，認為出界而提出個人本戰首個挑戰，不過球壓在線上、小戴挑戰失敗，安世英氣勢更高，也讓雙方分數差距來到雙位數，但小戴不輕言放棄，在安世英保有8個賽末點後連續化解4個，可惜未能逆轉。

(中時電子報)