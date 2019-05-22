環保團體台灣健康空氣行動聯盟今（22）日舉行記者會，理事長葉光芃表示，30幾個公民團體為響應524全球氣候行動，發起台北氣候緊急遊行；24日下午1點將在立法院前集結，要向立法、行政院等機構提出四大訴求，即宣布氣候緊急狀態、積極面對並有效處理氣候危機、零碳台灣永續健康、召開國民氣候會議。

葉光芃強調，「氣候變遷是為總統蔡英文和下屆總統參選人們無可迴避、必須面對及處理的領袖級議題。」出席的藍綠立委陳宜民、劉建國與時代力量徐永明，都承諾會請黨團提案，要求政府宣布進入氣候緊急狀態，並回應民間訴求。

陳宜民表示，面對氣候變遷可以從國會開始，不分朝野一起關心這個議題。周五下午1點在立法院外的遊行不是政治議題，關係到人類永續生存。也希望蔡政府的能源政策不要躁進，火力發電與化石燃料是造成全球暖化主要原因，極端氣候與空汙的傷害大家都感受得到。

全國教師公會理事長張旭政站在教育的立場認為，教育部應該讓學生了解全球氣候將來會有什麼變遷，經濟發展和環境保護如何取得平衡，這些資訊攸關下一代的生存環境。教育部應強化教材，老師、大人一起行動，防止環境繼續惡化。

此外，24日當天台北除了有「氣候緊急遊行」，台灣學生聯盟也會在立法院旁舉辦「氣候共學堂」活動。搶救大潭藻礁行動聯盟則在桃園市政府前發起「為孩子的未來靜坐」，護藻礁、抗暖化。台中亦有「守住1.5℃抗暖化護台灣」集會，彰化有守住1.5℃排字，高雄在西子灣有沙雕消波塊與淨灘行動。全台多處地方均有守住1.5℃排字舉牌，共同呼籲國人重視氣候變遷的危機。

(中時 )