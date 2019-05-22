206花蓮大地震造成七星潭大橋橋樑及橋身間的「橋樑支撐」位移，相當於「關節脫臼」經專家勘查確認結構完整。（張祈攝）

206花蓮大地震造成七星潭大橋橋樑及橋身間的「橋樑支撐」位移，相當於「關節脫臼」經專家勘查確認結構完整。（張祈攝）

206花蓮大地震造成七星潭大橋橋樑及橋身間的「橋樑支撐」位移，相當於「關節脫臼」經專家勘查確認結構完整，花蓮縣政府3月斥資2575萬元進行修繕整治，目前進度17％，月底將進行橋樑復位工程，25日起至下月底將全面禁止車輛通行，橋面修繕則預計今年11月才能完工。

七星潭大橋工程設計就有「雙向移動支承」，預留可承受的搖晃空間，讓主結構可抵抗地震造成的位移，不至於倒塌，去年花蓮強震，七星潭大橋橋面龜裂、護欄、隔音牆等外觀毀損嚴重，緊急封橋2周後，經專家學者評估，確認主結構未受影響，外觀修繕後開放3.5噸小型車通行。

縣府年初向公共工程委員會爭取到2575萬元復建工程款，由台灣整合防災工程技術顧問公司監造、興玉輝營造公司施工，建設處指出，修復工程概念就是用千斤頂撐起橋身，移回至原本的位置，因橋樑結構複雜，前期設計、發包程序就耗費一年時間，直到今年3月8日才正式動工，總工程預計今年11月完工。

建設處長鄧子榆說，修復工程包括施作人行道、打除伸縮縫及更新橋梁復位工程、修復擋土牆、更新盤式支承上盤、安裝橋梁阻尼器，目前進度17％，將於25日封橋進行進行盤式支撐、阻尼器伸縮縫及防落鋼橋支撐製作，預計6月30日視情況開放通車。

(中時 )