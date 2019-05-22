網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，其陸軍官校畢業、少校退役的身分，也讓許多軍警同胞引以為傲。一位高雄媽媽上網分享，自己大兒子當兵時，兵單上市長寫的是陳菊；如今二兒子也即將入伍，兵單市長名寫的是「韓國瑜」，讓他大嘆「終於」，並樂喊：「開心開心開心！」

一未來自高雄的母親，在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「大兒子當兵時市長是陳菊，終於，二兒子要當兵，市長是寫韓。國。瑜。開心開心開心！」文末打上3顆愛心符號，並附上寫著斗大「市長韓國瑜」的兵單照片。

文章一出，引發熱烈迴響，共獲得超過2000筆正面回應，以及破百則留言。網友們除送上祝福，與版主道賀有子長成的喜悅與羨慕之情，更有人直言：「好好保存，2020就是韓總統了……」

其他網友則紛紛表示：「護貝紀念」、「還真不同」、「光榮感」、「有如榮譽狀」、「韓家軍，讚」、「這三個字好值得的感覺呀（也很值錢）」、「我是沒人要收了 不然『韓國瑜市長蓋章』要我當兵我還是會再去」、「那三個字，怎麼看，怎麼順眼啊！」「那三個字，怎麼看，怎麼順眼啊！」「搞得我也想回去當兵了！」

(中時電子報)