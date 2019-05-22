高雄市中正、大順路口21日深夜驚見長寬約5公尺、深10餘公分塌陷的「天坑」。水利局緊急開挖，發現疑似因連日大雨沖刷導致污水管線破損，造成3.7公尺深坑洞，22日進行修復。

水利局表示，污水用戶接管疑因破損而掏空路基，為避免掏空情況再擴大，水利局21日晚間先進行路基回填處理，並局部封路，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。水利局評估，修復工程約需1到2天的時間，預計將衝擊交通及用路人權益。

(中時 )