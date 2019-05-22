高雄市道路塌陷3公尺成坑 急封路修復 13:292019/05/22 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市中正、大順路口21日深夜驚見長寬約5公尺、深10餘公分塌陷的「天坑」。水利局緊急開挖，發現疑似因連日大雨沖刷導致污水管線破損，造成3.7公尺深坑洞，22日進行修復。 水利局表示，污水用戶接管疑因破損而掏空路基，為避免掏空情況再擴大，水利局21日晚間先進行路基回填處理，並局部封路，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。水利局評估，修復工程約需1到2天的時間，預計將衝擊交通及用路人權益。 (中時 ) #水利局 #天坑 #掏空 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防豪雨！韓國瑜視察滯洪池、應變中心二級開設 19:362019/05/20 生活 中市五座抽水站全啟動加速排水 大里溪沿岸積淹水逐漸消退 21:152019/05/20 生活 土城民宅地基掏空 門前成臭水溝 04:102019/05/21 地方新聞 大雨南襲 韓要水利局緊盯水情 04:102019/05/21 地方新聞 上櫃公司和進電子爆掏空上億 前董座龔俊仁遭約談 17:252019/05/21 社會 中市山坡地重新檢討 將畫出17處、約707公頃非山坡地土地範圍 21:072019/05/21 生活 鶯桃路逢雨就淹20年 有解 04:102019/05/22 地方新聞 山坡地重新畫定 鎖定17處 04:102019/05/22 地方新聞 掏空和進電子上億 總座遭約談 04:102019/05/22 社會新聞 和進電子掏空案 總經理及經理遭聲押 08:182019/05/22 社會 生活熱門新聞 男啖生蠔大爆發一晚10次 醫傻：到醫院還在噴 - 生活 診所洗牙機消毒不確實 563人恐染愛滋 - 生活 年賺2百萬仍買不起房 他哭：我的天 - 生活 遭控有7項前科 館長秀良民證反擊 - 生活 黑韓農產銷單一市場 蕭漢俊轟吉仲2句 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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