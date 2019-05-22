不少人有在搭車丟失東西經驗，遺落當下總希望有人出聲提醒。有網友日前搭乘大眾運輸時，撞見鄰近座位一名男子褲管邊有異物掉出，男子離開後，發現掉落物竟是保險套，讓他震驚又尷尬，立刻拍照 PO網詢問「該不該提醒他東西掉了？」，貼文一出，網友紛留言，「先生，兩億子孫飛了」、「報警！棄養」。

原PO在《爆廢公社》臉書社團貼出照片，從照片可見，坐斜對面的男子左腳跨在座位外面，褲管露出一小段長條米白色透明物，男子起身離開，竟發現掉出物疑似是用過的保險套，讓原PO當場驚嚇又傻眼，PO文問網友「該不該提醒他東西掉了，在線(上)等(答案)」。

鄰坐乘客褲管竟掉出保險套。(翻攝爆廢公社)

文章一出，笑翻網友紛留言，「不好意思，你子孫袋掉了」、「子子孫孫掉滿地」、「欸欸先生，你兩億的孩子掉囉」、「爸爸，你不要走」、「報警！有人棄養」、「跟他說雨衣掉了」、「先生你的槍套掉了」、「蛻皮嗎」、「感覺很有味道」。

另也有網友表示，「別怕，那只是個雨衣造型氣球罷了」、「下雨天穿雨衣很正常」、「衛生署常宣導要全程使用保險套，就是要從早戴到晚」、「冷氣強加個套子也是合理」。

(中時電子報)