今年暑假7月10日至8月18日期間，台中市府推出「台中購物節」，只要到台中市觀光消費購物滿5百元即可抽大獎。台中市政府為營造友善消費環境及保障消費者飲食安全，只要是台中市大型餐飲業者的稽查資料都放在「樂活台中」APP上，消費者可透過APP查看餐廳食品、消防及建築等資訊，選擇優質的業者進行消費。
台中市政府法制局長李善植表示，迄今APP已有本市623家次的查核資料，查核結果都會上傳於APP，並以「紅、黃、綠」燈顯示，亦即綠燈為無違規情形，黃燈表示有小缺失，但可限期改善，紅燈則是有重大缺失，被政府裁罰在案。
李善植建議消費者透過指間滑動手機就能即時獲取APP餐廳資訊，選擇安心餐廳前往消費享用美食，一舉兩得。此外APP針對重大食安事件處理及協助，也會即時發布揭露相關消息，並提供食安小學堂等食安知識，對於保障民眾食安權益賦予加乘效果。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。