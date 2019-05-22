樂活台中APP提供台中市餐廳食品、消防及建築等資訊。（王文吉翻攝）

今年暑假7月10日至8月18日期間，台中市府推出「台中購物節」，只要到台中市觀光消費購物滿5百元即可抽大獎。台中市政府為營造友善消費環境及保障消費者飲食安全，只要是台中市大型餐飲業者的稽查資料都放在「樂活台中」APP上，消費者可透過APP查看餐廳食品、消防及建築等資訊，選擇優質的業者進行消費。

台中市政府法制局長李善植表示，迄今APP已有本市623家次的查核資料，查核結果都會上傳於APP，並以「紅、黃、綠」燈顯示，亦即綠燈為無違規情形，黃燈表示有小缺失，但可限期改善，紅燈則是有重大缺失，被政府裁罰在案。

李善植建議消費者透過指間滑動手機就能即時獲取APP餐廳資訊，選擇安心餐廳前往消費享用美食，一舉兩得。此外APP針對重大食安事件處理及協助，也會即時發布揭露相關消息，並提供食安小學堂等食安知識，對於保障民眾食安權益賦予加乘效果。

(中時 )