大陸河南省建成大陸首個5G醫療實驗網，並率先開展了遠程B超（超音波）檢查、遠程會診、遠程移動急救、遠程手術指導等應用，取得豐富成果。

河南是大陸的「國家大數據綜合試驗區」之一。2018年6月，大陸國家發改委批覆中國移動在12個城市建設5G應用示範項目，鄭州市位列其中。

據大陸國家發改委5G醫療網絡示範建設方案要求，2018年8月開始，鄭州大學第一附屬醫院互聯網醫療系統與應用國家工程實驗室、國家遠程醫療中心、河南移動、華為、諾基亞等單位聯合，加緊5G醫療實驗網路建設。

今年3月15日，鄭大一附院建設開通了30個5G基地站，在大陸率先完成5G醫療實驗網建設。該實驗網覆蓋鄭大一附院河醫院區和鄭東院區，完成對醫院兩個院區及國家工程實驗室的連片規模覆蓋。

鄭大一附院5G醫療實驗網建成後，在急救車應急救援、遠程B超、遠程會診、遠程心電、移動查房等應用領域開展卓有成效探索。鄭大一附院院長劉章鎖表示，目前鄭大一附院正和河南移動在全院區和全病區加快部署5G網路，推動5G醫療早日進入臨床應用。

(旺報 )