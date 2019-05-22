國民黨基隆市黨部將在25日上午8時在大武崙棒球場舉行「2019年基隆市主委盃城際青少棒邀請賽」，邀請基隆市信義國中、台北市北投國中、陽明國中以及新北市汐止秀峰國中等4支隊伍參加，歡迎喜好棒球運動的市民屆時到場觀賽，並為場上的選手們加油打氣。

此次賽事制度採4隊分組單循環，由分組第一爭奪冠亞軍，分組第二則進行季殿軍，以戰績判定名次，如戰績相同則先比失分再得比得分，比賽規則採用中華民國學生棒球聯盟軟式運動聯賽審定之青少棒規則。

國民黨立委初選參選人黃希賢表示，棒球是我國的「國球」，更是全民運動，歷經數十個年頭，國人對於棒球的熱愛始終不減，還記得小時候家家戶戶在半夜守在電視前等候著轉播，看著我國小將在「威廉波特少棒賽」國際賽事場上奮勇爭奪冠軍榮耀，那份感動一直在心中留存至今。

黃希賢說，自己在國小、國中時期加入棒球隊，平時揮汗練球、比賽時奮力表現，那段時光不僅是最快樂的珍貴回憶，同時也學習到了「永不放棄」與「團隊合作」的精神，此次非常榮幸有機會主辦這場城際青少棒邀請賽，也歡迎大家到時候一起來到場邊為場上奮戰的選手們加油打氣！

「現今的大環境真的對青少年來說並不友善。」黃希賢說，歷經失敗的教改將原有的教育制制破壞殆盡，讓許多青少年在步出校園時，空有學歷在身，卻茫然不知出路在哪，有些還在學的，卻又經常沈溺於電腦、手機遊戲「宅」在家裡，政府單位應該好好檢討當前教育制度，還給學子們一個優質的學習環境，同時鼓勵青少年走出戶外從事健康陽光的體育運動，促進身心健康更從中學習。

(中時 )