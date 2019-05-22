民進黨總統初選延燒讓蔡、賴陣營集體焦慮，民進黨19個黨部主委昨先發難，發表連署書力挺總統蔡英文連任。居中串連的新北黨部主委、綠委余天今受訪時說，他是在13日召集黨部主委到總統官邸與蔡英文見面，談及擔憂基層分裂，後來大家在餐敘聚會同意簽連署書。余天強調，按照民進黨的慣例，6個主委連署就可以在中執會上提案，他今就會在執會上提出這份連署書，「提出連署書後，黨一定要處理，甚至可以召開全代會」。

余天今在立院受訪時說，月初部分主委表示希望聯誼，他著手召集聚會並希望大家能順便討論總統初選事宜；後來他詢問蔡英文，因為有主委北上，能否去總統府或官邸，最後敲定13日下午4點半，19個人一起去官邸見蔡，蔡向主委們表示擔憂黨內分裂；後來餐敘時，主委們都表示認同並決定簽名連署，支持蔡連任。

余天說，他在連署後也有致電給賴清德，希望賴在14日能跟主委們見面，但賴僅向余天稱「初選剛過要加油」；可能是賴知情連署一事，電話中婉拒見面。

雖然5月13日就已召集各主委們聯署，但直到昨晚才公佈連署書，中間約有一週「緩衝期」。余天表示，大家本來都還在觀望，過程中也跟主席卓榮泰討論過，大家不希望損及賴清德，但他看著現在的情況越來越不對勁，所以才提出連署書。

余天說，他知道賴清德會出來參選，是擔心年底的大選會大敗，但現在蔡英文民調有起色，就沒有這個顧忌，呼籲還是應該組成最強的蔡賴配，這樣就完全不會有紛爭了。

不過他也坦言，私下問過5個協調小組成員，都說賴蔡配「沒這個希望」。

(中時 )