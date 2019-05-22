響尾蛇王牌投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)在對戰教士的比賽中，4局下半送給雷耶斯(Franmil Reyes)一次三振，也是他生涯第2500K，成為史上第37位、現役第5位達標的投手。

35歲的葛倫基在生涯第16個賽季達成2500次三振，成為現役第5人，除他之外還有本月初剛達到生涯3000K的沙巴西亞（CC Sabathia）、韋蘭德(Justin Verlander)以及本季剛達標的薛爾瑟(Max Scherzer)和賀南德茲(Felix Hernandez)。

16年生涯中，除了2006年葛倫基受心理問題影響只出賽3場，其餘賽季拿下100次三振是基本，其中更有6個賽季飆出200K以上，今天開賽前則已經累積2497次三振。

葛倫基花了2731.1局達成2500次三振里程碑，也是在響尾蛇隊送出的第613K，過去曾效力過皇家(931K)、釀酒人(323K)、天使(78K)和道奇(555K)，而已退休的潘尼亞(Carlos Pena)則是他三振數的最佳貢獻者，42打數中就三振掉21次。

(中時電子報)