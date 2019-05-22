日本文部科學大臣柴山昌彥21日表示，日本文科省將再次向中央政府機關、地方政府、媒體等傳達建議，改變日本人英文姓與名的前後次序，同大陸、南韓、越南等地一樣，姓在前、名在後。

目前，日本人的英文姓名通常按照英文習慣，名在前、姓在後。外務大臣河野太郎說，他將呼籲外國媒體在英文報導中，把日本領導人的姓放在名前面，希望日本媒體也這樣做。

(旺報 )