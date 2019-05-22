日人英文名字要「脫歐入亞」？提案改姓在前、名在後 13:292019/05/22 旺報 潘維庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本文部科學大臣柴山昌彥21日表示，日本文科省將再次向中央政府機關、地方政府、媒體等傳達建議，改變日本人英文姓與名的前後次序，同大陸、南韓、越南等地一樣，姓在前、名在後。 目前，日本人的英文姓名通常按照英文習慣，名在前、姓在後。外務大臣河野太郎說，他將呼籲外國媒體在英文報導中，把日本領導人的姓放在名前面，希望日本媒體也這樣做。 (旺報 ) #英文 #日本 #媒體 #大臣 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 林鄭月娥：盼港澳青年到大灣區追夢 12:572019/05/19 兩岸 快評》又表態挺同婚 賴清德恐失算了 13:172019/05/19 政治 參謀總長李喜明主持國防部防災整備會議 12:252019/05/20 政治 審視台日關係虛與實 04:102019/05/21 論壇廣場 朝日民調： 小泉進次郎 最適合當首相 09:432019/05/21 國際 賴清德呼籲初選要乾淨贏 蔡英文陣營要求收回 19:062019/05/21 政治 日職》王柏融連5場安打中斷 火腿輸球 20:502019/05/21 體育 增曝光 貿協辦台灣綠色產業國際媒體日 04:102019/05/22 產業．科技 媒體標題稱「腥夫」 郭宗坤：誤導民眾將提告 12:072019/05/22 娛樂 國際熱門新聞 華為被封殺 因手機超強變焦功能？ - 國際 最小只有9歲！北韓女性遭販至陸淪為性奴 - 國際 遭殃！美祭關稅牌 自家1萬2千商店恐倒閉 - 國際 貿易戰殺向監控科技？傳美將禁陸海康威視 - 國際 駁國安疑慮！華爾街日報：華為是資產非威脅 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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